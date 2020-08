Köln 50667: Leonie erwischt Bo und Toni!

Bo tut bei „Köln 50667“ alles, um nach der Trennung mit Leonie ins Gespräch zu kommen. Als diese ihre Ex jedoch beim Abendessen mit Toni erwischt, interpretiert Leonie die Situation falsch und lässt ihrem Zorn freien Lauf – mit schmerzhaften Folgen für Bo.

Bo will sich nach ihrer Trennung von Leonie mit ihr aussprechen, doch Leonie ist immer noch total wütend und sieht nach dem Betrug durch ihre Ex keinen Klärungsbedarf. Bo lässt sich deshalb zur Ablenkung auf ein gemeinsames Kochen mit Toni ein, während Leonie von Olli überredet wird, wenigstens das Gröbste mit Bo zu klären.

Leonie rastet komplett aus

Immerhin wohnen sie in derselben WG! Als Leonie zurückkommt, um dort das Gespräch mit Bo zu suchen, platzt sie in deren Dinner mit Toni und kriegt die Situation völlig in den falschen Hals. Sie rastet komplett aus und lässt ihrer Zerstörungswut freien Lauf. Als Bo sie bremsen will, bekommt sie Leonies Ellbogen ins Gesicht und ihre Nase beginnt zu bluten… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18 Uhr bei „Köln 50667“. Mehr News zu „Köln 50667“ und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.