Köln 50667: Leonie betäubt sich mit Alkohol!

Flashbacks machen Leonie bei „Köln 50667“ das Leben schwer machen- Deshalb versucht sie, sich mit Partys und Alkohol zu betäuben. So richtig funktioniert das nicht, auch die Unterstützung von Lea und Lucy reicht nicht aus. Daher macht sie einen schlimmen Fehler.

Leonie wird wiederholt von Flashbacks eingeholt und versucht, die Erinnerung an die Zeit mit Mick zu verdrängen. Und obwohl sie die Hilfe und Sorge ihrer Freundinnen Lea und Lucy vor kurzem noch dankbar angenommen hat, werden diese ihr mehr und mehr zur Last. Fast ist sie so weit, dass sie sogar Ecstasy als Ausweg wählen würde, um einfach nur zu vergessen, doch da mischt sich Lea ein.

Leonie haut aus dem Cage ab

Also beschränkt sich Leonie fürs Erste weiter auf Partys und Alkohol, um der belastenden Bilderflut zu entkommen. Als Lea und Lucy erneut den Versuch machen, mit Verständnis und Vernunft einzugreifen, reicht es Leonie und sie haut – bereits stark alkoholisiert – aus dem Cage ab und verschwindet ohne Tasche und Mantel in die kalte Winternacht… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18 Uhr bei „Köln 50667“. Mehr News zu „Köln 50667“ und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.