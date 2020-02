Köln 50667-Leonie: Aussprache mit Toni!

Obwohl Leonie sich Toni endgültig aus dem Kopf schlagen möchte, um ihre Freundschaft mit Bo nicht zu gefährden, ist das gar nicht so einfach. Darum entschließt sie sich zu einer Aussprache mit ihrem sexy WG-Nachbarn. Ob das so schlau ist?

Leonie wacht morgens total gerädert aus einem erotischen Traum auf, in dem natürlich Toni die Hauptrolle spielte. Am liebsten würde sie die Gedanken an ihn komplett von ihrer Festplatte löschen, aber das fällt ihr immens schwer. Daher ist es eine glatte Lüge, als sie und Bo sich gegenseitig noch einmal versichern, dass sie ja beide angeblich gar nichts von Toni wollen.

Aussprache geht nach hinten los

Lea rät ihr zwar, sich Toni, falls Bo nichts dagegen hat, wenigstens einmal zu schnappen, um Druck abzubauen – aber Leonie verweist auf ihren festen Vorsatz: „Sisters over Misters“. Stattdessen will sie sich mit Toni aussprechen. Das allerdings geht komplett nach hinten los. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18 Uhr bei „Köln 50667“. Mehr News zu „Köln 50667“ und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.