Köln 50667: Lea will Ray aus ihrem Leben verbannen!

Als Lea in der neuen Folge von „Köln 50667“ merkt, dass sich Ray nun doch für seinen Job als Callboy entschieden hat, zieht sie drastische Konsequenzen: Sie will ihn aus ihrem Leben verbannen. Doch das wiederum passt Ray überhaupt nicht, weil er ständig an sie denken muss.

Lea schöpft kurz Hoffnung, als Ray morgens bei ihr auftaucht. Doch dann versinkt sie wieder im Liebeskummer, weil sie erkennen muss, dass er sich doch für seinen Job und nicht für sie entschieden hat. Und Ray hat nicht irgendeinen Job. Er arbeitet Callboy. Lea kann es nicht ertragen, ihn mit anderen Frauen zu teilen.

Lea will mit Ray aus ihrem Leben streichen

Sie ist fest entschlossen, ihn aus ihrem Leben zu streichen. Das fällt ihr nicht gerade leicht. Doch auch Ray hat mit Leas Entscheidung seine Probleme. Weil er nun ständig an Lea denken muss, bekommt er seinen Job nicht mehr auf die Reihe. Als er schließlich bei ihr aufschlägt, um ihr genau das zu sagen, interpretiert sie seine Aussagen aber nur als vages Gerede. Aus reinem Selbstschutz weist sie ihn ab. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18:05 Uhr bei „Köln 50667“. Mehr News zu „Köln 50667“ und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.