Köln 50667: Lea verknallt sich in Callboy Ray!

Lea will mehr Zeit in der neuen Folge von „Köln 50667“ mit dem Callboy Ray verbringen, weil sie sich in ihn verliebt hat. Deshalb verschafft sie ihm einen DJ-Job im Vanity. Als er sie jedoch wieder für eine Kundin stehen lässt, wird Lea klar, dass sich etwas ändern muss.

Lea muss sich eingestehen, dass sie in Ray verknallt ist. Sie glaubt, dass er auch etwas für sie übrig hat, es aber nicht zulässt, um sie zu schützen. Deshalb wiegt sie Ray in Sicherheit und tut so, als ob sie an keiner Beziehung mit ihm interessiert ist – obwohl eigentlich das Gegenteil der Fall ist. Als Lea ihn dann noch als DJ im Vanity unterbringt, scheint ihr Plan zunächst aufzugehen.

Lea will sich Ray annähern

Sie will mehr Zeit mit ihm verbringen und sich ihm weiter annähern. Doch Ray lässt sie wieder für eine Kundin stehen. Lea realisiert, dass er von seinem Job als Callboy wegmuss, damit die beiden eine Chance haben. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18:05 Uhr bei „Köln 50667“. Mehr News zu „Köln 50667“ und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.