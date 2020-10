Köln 50667-Lea und Ben: Steht die Hochzeit vor dem Aus?

Lea und Ben sind sich bei den Hochzeitsplanungen nicht einig. Während ihr eine große Feier vorschwebt, möchte er lieber im kleinen Rahmen bleiben. Lea bekommt zudem mit, wie Ben in einem Gespräch mit Cora seine Zweifel an der Ehe äußert.

Lea und Ben sind immer noch inmitten der Hochzeitsvorbereitungen. Lea ist nach wie vor Feuer und Flamme und hat ganz genaue Vorstellungen: Sie will eine große Märchenhochzeit. Ben hingegen würde lieber nur im kleinen Rahmen feiern. Als die beiden mit Cora ihre Vorstellungen besprechen, merkt diese schnell, dass Lea und Ben wohl ziemlich unterschiedliche Wünsche haben, was die Hochzeit angeht.

Lea ist wütend

Lea kocht innerlich, dass das nun ausgerechnet in einem Gespräch mit ihrer Rivalin auffliegt. Als Ben und Cora später allein bei einer Weinverkostung sind, hat Lea ihre Eifersucht endgültig nicht mehr im Griff. Sie beschließt, kurz von der Arbeit im Vanity zu verschwinden, sich Leonie zu schnappen und zu überprüfen, ob Cora auch wirklich die Finger von Ben lässt. An der Hochzeitslocation angekommen, hört Lea ein Gespräch zwischen Ben und Cora mit, in dem dieser zugibt, dass ihm alles ein bisschen zu viel wird.

Wenn er schon ein zweites Mal heiratet, hätte er es lieber ohne viel Chichi. Zumal eine Ehe kein Garant dafür sei, dass eine Liebe auch für die Ewigkeit hält. Lea ist verletzt von Bens Aussage und beschließt, nun noch mehr Gas zu geben, um ihm die Hochzeit vollends schmackhaft zu machen.