Köln 50667: Lea plant einen Rachefeldzug!

Weil sie bei “Köln 50667” immer noch sauer auf Sam ist, schüttet Lea Wasser in die neu angeschaffte Laseranlage im Vanity. Als Ben herausfindet, dass die Elektrik feucht ist, vermutet Sam gleich einen Sabotage-Akt. Lea spielt jedoch die Unschuldige.

Lea ist noch immer stinksauer, dass Sam sie scheinbar im Vanity ausbooten will und sinnt auf Rache. Als sie heimlich ins Vanity schleicht, um zu sabotieren, bekommt sie mit, dass Sam eine Second-Hand-Laseranlage angeschafft hat. Kurzerhand schüttet Lea Wasser in die Elektrik und freut sich schon diebisch, dass Sam damit vor Can auf die Nase fliegen wird.

Der Plan von Lea scheint aufzugehen

Ihr Plan scheint aufzugehen: In Sams Beisein wird Ben von der panischen Sam angerufen. Er soll vorbeikommen und sich die Anlage ansehen, weil irgendetwas nicht stimmt. Ben stellt rasch fest, dass die Elektrik feucht ist und Sam denkt sofort an Sabotage. Ben spricht Lea darauf an, doch sie kann ihn zunächst davon überzeugen, dass sie nichts damit zu tun hat. Immerhin sei sie nicht im Vanity gewesen und habe auch überhaupt nichts von der Anlage gewusst.