Köln 50667: Lea erwischt Ray und Laura!

Zwischen Lea und Ray herrscht in der neuen Folge von „Köln 50667“ wieder einmal dicke Luft. Sie jagt ihn vom Hof. Als Ray später feststellt, dass Lea sogar seine Nummer blockiert hat, ist er gekränkt. Spontan schläft er mit Laura aus dem Vanity – und wird von Lea erwischt.

Lea hat die Nacht ohne Ray verbracht, nachdem er am Abend zuvor wegen eines Streits wütend abgehauen ist. Als er am Morgen, noch leicht angetrunken, in der WG auftaucht, kocht der Zoff erneut hoch und Lea jagt ihn vom Hof. Wenig später taucht Ray im Vanity auf, um noch einmal vernünftig mit Lea zu reden.

Lea blockiert die Nummer von Ray

Allerdings ist sie nicht da. Zudem muss er feststellen, dass Lea offensichtlich seine Nummer blockiert hat. Ray fühlt sich in seinem Stolz verletzt. Um diesem Gefühl entgegenzuwirken, hat er spontanen Sex mit Vanity-Mitarbeiterin Laura – und wird dabei prompt von Lea erwischt.