Köln 50667-Lea & Ben: Die Fronten sind verhärtet!

Nach anfänglichen Selbstzweifeln bekommt Lea bei “Köln 50667” eine erste vermeintliche Bestätigung dafür, dass ihr Misstrauen gegenüber Cora berechtigt ist. Dabei hatte Bo zuvor einen ganz anderen Eindruck von Bens Ex gewonnen und Entwarnung gegeben.

Der Entschuldigungsversuch von Lea bei Ben schlägt am Morgen auf peinliche Weise fehl. Nach einem handfesten Streit sucht Lea anschließend Rat bei Bo. Danach beschließt Lea, eine Versöhnung mit Ben und dessen Ex-Ehefrau Cora bei einem gemeinsamen Essen herbeizuführen. Obwohl der gemeinsame Tag gut verläuft, plagen Lea weiterhin Zweifel an Cora und so bittet sie Bo, dass die der Ex von Ben mal auf den Zahn fühlt.

Hat Cora mit Ben abgeschlossen?

Bo findet bei Cora aber nichts Auffälliges in Bezug auf Ben heraus und ist sich sicher, dass Cora längst mit Ben abgeschlossen hat. Leas Skepsis wird jedoch durch Coras, ihrer Meinung nach, auffälliges Verhalten bestärkt. Am Ende des Abends ist Lea davon überzeugt, dass Cora nichts Gutes im Schilde führt, nachdem diese nostalgisch von sich und Ben erzählt. Lea kann ihr Misstrauen nicht ablegen und glaubt, dass Cora nur versucht, einen Keil zwischen sie und Ben zu treiben.