Köln 50667: Lässt Ben seine Kinder im Stich?

Die Stimmung zwischen Ben und seinen Kindern ist bei „Köln 50667“ absolut angespannt. Am liebsten wäre es diesen, er würde ausziehen, das wiederum will er aber um keinen Preis. Als Ben das ganz deutlich macht, läuft Oskar aus der Wohnung. Was wird er tun?

Ben versucht, nach einer im Hotel verbrachten Nacht noch einmal auf seine Kinder zuzugehen. Dabei ahnt er schon, dass er sie als Vater einfach nicht im Stich lassen kann, geschweige denn überhaupt will. Ein ernstes Gespräch mit Mel, die es nicht fassen kann, dass ihr Halbbruder tatsächlich vorhat, feige den Schwanz einzuziehen, bringt dann den endgültigen Entschluss: Ben macht seinen Kindern klar, dass er ihre Wut verstehen kann und aushalten will.

Oskar verlässt das Loft

Weil er sie aber von Herzen liebt, wird er die beiden jetzt nicht verlassen, selbst wenn sie sich das wünschen. Während Nelli danach nur wutschnaubend in ihrem Zimmer verschwindet, verlässt Oskar das Loft, was Ben fürchten lässt, sein Sohn könne in seiner Wut und Verzweiflung wieder Mist bauen. Diese Sorge ist nicht ganz unberechtigt… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18 Uhr bei „Köln 50667“. Mehr News zu „Köln 50667“ und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.