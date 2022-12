Köln 50667: Konflikt zwischen Oskar und Ben spitzt sich zu!

Der Konflikt zwischen Oskar und Ben spitzt sich in der neuen Folge von „Köln 50667“ zu. Ben hat den Eindruck, dass sein Sohn nie erwachsen wird. Oskar zieht die Konsequenzen. Er muss für sich herauszufinden, was er wirklich will. Es kommt zu einem rührenden Abschied von Ben.

Oskar ist wegen Hausfriedensbruchs angezeigt worden, doch er schiebt Beasty die Schuld dafür in die Schuhe. Der Clinch zwischen Oskar und seinem Vater Ben spitzt sich zu. Für den steht fest: Sein Sohn wird nie erwachsen. Oskar begreift, dass es Zeit ist, sich endgültig von Ben und dessen Obhut abzunabeln, denn sonst verfällt er immer wieder in die gleichen Muster.

Ein emotionaler Abschied steht bevor

Er muss erst einmal weg, einen klaren Kopf kriegen und für sich herausfinden, was er wirklich will. Ben wird derweil vom eingeweihten Jan auf Oskars Auszugspläne vorbereitet – und der Tag endet mit einem rührenden Abschied. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18:05 Uhr bei „Köln 50667“. Mehr News zu „Köln 50667“ und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.