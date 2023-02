Köln 50667: Kommt Kaspar endlich aus dem Knast?

Leonie will Alice in der neuen Folge von „Köln 50667“ nicht dabei helfen, Kaspar aus dem Knast zu holen. Es kommt zum Streit zwischen den beiden Frauen. Leonie wirft den Job in Alices Laden hin. Nun muss sie dringend etwas Neues finden, doch die ersten Versuche schlagen fehl.

Leonie fällt vom Glauben ab, als Alice ihr eröffnet, dass sie ihren Bruder Kaspar aus dem Knast holen möchte – und dafür Leonies Hilfe benötigt. Es kommt zu einem Streit. Das Ende vom Lied ist, dass Leonie ihren Job im Brautmodenladen kündigt. Sie ist verzweifelt. Gerade erst musste Leonie ja auch Pacos Weggang aus Köln hinnehmen.

Leonie ist frustriert

Und nun: Bester Freund weg, Job weg! Jan versucht, sie aufzubauen und will ihr einen Job im Hostel verschaffen. Doch dort wird Leonie erst von Robert und anschließend vom gefrusteten George mehr als unfreundlich abgewiesen. Daraufhin versucht sie ihr Glück in der 51, doch Carlo hat keine Zeit. Enttäuscht und frustriert will Leonie gerade den Heimweg antreten, als sie mitbekommt, wie George sich mit einem Berg von einem Mann anlegt. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18:05 Uhr bei „Köln 50667“. Mehr News zu „Köln 50667“ und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.