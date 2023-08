Köln 50667: Knoten in der Brust! Panik-Attacke von Lea

Lea bekommt in der neuen Folge von „Köln 50667“ langsam Panik. Sie befürchtet, dass der Knoten in ihrer Brust doch nicht so harmlos ist, wie sie sich einreden wollte. Dann platzt auch noch der Traum vom eigenen Club. Lea ist im emotionalen Ausnahmezustand – und küsst Ben.

Lea hat in ihrer Brust einen Knoten ertastet, sich aber zunächst nicht weiter darum gekümmert. Sie redet sich ein, dass es sich ganz bestimmt um eine Zyste handelt, die von allein weggeht. Da die Geschwulst aber nach einer Woche immer noch da ist, bekommt sie so langsam Panik: Was, wenn es doch etwas Ernstes ist?

Emotionales Chaos bei Lea

Als dann auch noch der Traum vom gemeinsamen Club mit Ben erst einmal platzt, weil der Besitzer ihnen eine Absage erteilt, gerät Lea in ein emotionales Chaos. Enttäuschung mischt sich mit Angst und Verzweiflung. Mitten in diesem Ausnahmezustand kommt es zu einem Kuss mit Ben.