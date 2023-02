Köln 50667: Knast-Drama um Tess und Michelle!

Tess hat schlechte Laune. Die ist aber in der neuen Folge von „Köln 50667“ wie weggeblasen, als plötzlich ihre beste Freundin Michelle im Hostel auftaucht. Die beiden machen einen Ausflug in Michelles schickem Auto. Doch der findet ein abruptes Ende: Sie werden festgenommen.

Die Laune von Tess ist schon am Morgen im Keller, als sie ihre Schicht im Hostel antritt und es direkt von allen Seiten abbekommt. So langsam beginnt sie, ihr Leben in Köln zu verfluchen. Tess fühlt sich einsam und unverstanden. Doch schlagartig wendet sich das Blatt, denn plötzlich steht ihre beste Freundin Michelle vor ihr – viel früher als erwartet.

Tess und Michelle werden festgenommen

Tess ist überglücklich. Sie schafft es, George dazu zu überreden, dass sie ihre Schicht erst später beginnen darf, um etwas Zeit mit Michelle verbringen zu können. Die beiden unternehmen eine kleine Tour in Michelles Auto. Tess wundert sich ein wenig, wie ihre Freundin an so einen schicken Wagen kommt. Die Antwort folgt prompt – auf unangenehme Art und Weise: Tess und Michelle werden festgenommen. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18:05 Uhr bei „Köln 50667“. Mehr News zu „Köln 50667“ und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.