Köln 50667: Klärendes Gespräch zwischen Jan und Severina!

Severina will Jan bei “Köln 50667” beim Getränkeholen für seine Party helfen, um die Stimmung zwischen den beiden zu verbessern. Im Vanity bleiben sie allerdings im Lastenaufzug stecken. Es kommt zum klärenden Gespräch – bei dem reichlich Alkohol fließt.

Heute ist Jans Geburtstag und Sophia möchte ihm einen schönen Tag bereiten. Darum hat sie sogar eine Party in der WG organisiert. Doch Jans Freude wird arg getrübt, denn Severina springt ebenfalls noch dort herum und macht ihn verrückt. Darum redet Sophia ein ernstes Wörtchen mit ihrer Oma und bittet sie, ein wenig mehr auf Jan zuzugehen.

Jan und Severina reden Klartext

Als Jan Getränke für seine Party aus dem Vanity holen will, schließt sich Severina kurzerhand an. Aus Versehen bleiben die beiden zusammen im Lastenaufzug stecken. Nach anfänglichem Schweigen kommt es zu einem klärenden Gewitter. Dazu fließt der Limoncello flaschenweise. Parallel ist allerdings schon Jans Geburtstagsparty in vollem Gange. Die besorgte Sophia fragt sich, wo die beiden stecken… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18:05 Uhr bei “Köln 50667”. Mehr News zu “Köln 50667” und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.