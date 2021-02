Köln 50667: Kevin will sich nach dem Tod von Zoe ablenken!

Olli und seine Freunde unternehmen bei “Köln 50667” einen gemeinsamen Wochenend-Ausflug mit Kevin, um diesen von der Trauer über Zoes Tod abzulenken. Der Trip beginnt mit einer großen Enttäuschung, die sich aus Kevins Sicht jedoch als Glücksfall entpuppt.

Olli, Diego und Patrick packen am Morgen bereits voller Euphorie ihre Taschen für den Wochenend-Trip mit Kevin. Als dieser nicht in seinem Zimmer ist, machen sich die Jungs besorgt auf die Suche und finden Kevin schließlich im Kiosk. Dort schaffen sie es mit aller Kraft, Kevin vom Trip zu überzeugen. Anschließend ziehen sie hoffnungsvoll los in ein entspanntes Wellness-Wochenende.

Böse Überraschung für die Jungs

Am Zielort angekommen, erleben die Jungs aber eine böse Überraschung: Das Wellness-Hotel ist mittlerweile ein Erlebnis-Bauernhof. Olli will der Sache eine Chance geben, während Diego und Patrick schon die Rückreise anpeilen. Je länger sie sich auf dem Bauernhof aufhalten, desto mehr lässt sich Kevin aber von der anstrengenden, ablenkenden Arbeit begeistern. Die Jungs beschließen, zum Wohl ihres Kumpels Kevin das Wochenende auf dem Hof zu verbringen.