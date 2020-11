Köln 50667: Kevin verliebt sich in Zoe!

Kevin lernt bei “Köln 50667” die verrückte und coole Zoe kennen und verliebt sich sofort in sie. Doch das Glück ist erst einmal von kurzer Dauer. Denn Zoe verschwindet plötzlich und lässt nur ihren BH zurück. Kevin will sich auf die Suche nach ihr machen.

Kevin genießt sein Leben als Single, was Patrick etwas übel aufstößt, da sein Mitbewohner seine One-Night-Stands in der gesamten WG vernascht. Kevin fordert Patrick auf, sich locker zu machen und sein Single-Dasein ebenfalls auszukosten. Er will ihm zeigen, wie das geht. Kevin blamiert sich bei dem Versuch, Patrick beim Flirten auf die Sprünge zu helfen, zwar ziemlich, lernt dabei aber Zoe kennen.

Zoe verschwindet wieder

Kevin ist in Zoe schockverliebt, zumal er den BH von Zoe in die Finger bekommt. Die beiden haben jede Menge Spaß miteinander. Doch als Kevin nur kurz auf die Toilette geht, verschwindet Zoe. Allerdings nicht ganz spurlos: Den BH hat Kevin noch – und er ist fest entschlossen, seine Traumfrau wiederzufinden. Ob er sie wirklich finden wird und dann sogar zwischen den beiden funkt? RTLZWEI zeigt die neue Folge von “Köln 50667” heute um 18 Uhr. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.