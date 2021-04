Köln 50667: Kevin trauert wieder Zoe nach!

Kevin trauert bei „Köln 50667“ wieder intensiv über den Verlust von Zoe. Seine Freunde Patrick und Diego sehen nur noch einen Ausweg: Sie bitten Leonie um Unterstützung. Tatsächlich schafft sie es, Kevin aufzumuntern. Allerdings zieht sie eine klare Grenze.

Kevin will Leonies Wunsch respektieren: Sie möchte wegen ihrer Gefühle für ihn erst einmal auf Distanz bleiben. Durch einen unglücklichen Zwischenfall verfällt Kevin jedoch wieder in Trauer über Zoes Tod. Patrick und Diego wissen sich nicht anders zu helfen, als Leonie zu kontaktieren. Sie kommen nicht mehr an Kevin heran und hoffen, dass sie es schafft.

Leonie will Kevin aufmuntern

Obwohl es Leonie schwerfällt, hilft sie den Freunden und muntert Kevin mit einer Geste auf. Sie ist zwar froh, dass ihr dies gelungen ist und hat das auch gerne getan, dennoch will sie noch einmal eine klare Grenze ziehen. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18:05 Uhr bei „Köln 50667“. Mehr News zu “Köln 50667” und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.