Köln 50667: Kevin trauert noch immer um Zoe!

Kevin zieht sich bei “Köln 50667” zurück und trauert nach wie vor um Zoe. Leonie will das nicht mit ansehen und richtet einen emotionalen Appell an ihn. Sie bringt Kevin dazu, sich an Zoes letzten Wunsch zu erinnern: Er soll wieder am Leben teilnehmen.

Nachdem er die von Zoe gestellten Aufgaben erfüllt hat, fällt es Kevin immer noch sehr schwer, mit ihrem Tod fertigzuwerden. Er zieht sich erneut zurück und trauert still vor sich hin. Einmal mehr ist es an Leonie, ihn wieder aufzumuntern. Nach einem emotionalen Appell von ihr sieht sich Kevin erneut Zoes Video an.

Kevin erfüllt Zoe den letzten Wunsch

Danach rafft er sich auf und nimmt sich fest vor, Zoes letzten Wunsch nun doch zu erfüllen: Er soll wieder am Leben teilnehmen und auch ohne sie glücklich werden. Wird er es wirklich schaffen, seine guten Vorsätze in die Tat umzusetzen?