Köln 50667: Katastrophe für Jill!

Damit Neuling Jill bei „Köln 50667“ an der Bar besteht, coacht und beruhigt Freddy sie auf sehr spezielle Weise. So kann sie ihre „Mixprüfung“ in Ruhe durchziehen. Auch vor Ort hilft er ihr heimlich, doch dann passiert etwas, das er nicht verhindern kann.

Freddy fragt Jill morgens Cocktailrezepte ab. Sie schneidet gar nicht schlecht ab, ist jedoch trotzdem extrem nervös. Als er sie daraufhin mit Sex in der Sauna beruhigen möchte, gehen ein paar der „Spickzettel“ von Jills Unterarmen ab. Nun ist sie noch aufgeregter, aber die Zeit drängt, sie müssen los ins Cage.

Bei Jill läuft nichts rund

Als Diego dort Jills Cocktailkünste prüft, versteckt Freddy sich unter dem Tresen und hilft ihr heimlich, woraufhin Jill besteht. Während eines Firmenevents arbeiten die beiden Turteltäubchen dann richtig harmonisch zusammen an der Bar. Dank Freddys Hilfe läuft alles rund. Doch als er kurz die Toilette aufsuchen muss, kümmert sich Jill notgedrungen alleine und die Bestellungen und es kommt zur Katastrophe. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18 Uhr bei „Köln 50667“. Mehr News zu „Köln 50667“ und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.