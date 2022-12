Köln 50667-Kaspar: Anzeige wegen häuslicher Gewalt!

Sherin kann das Krankenhaus in der neuen Folge von „Köln 50667“ verlassen. Sie hatte Waschmittel verschluckt, während Kaspar auf Leonie losgegangen war. Nun bittet er Leonie, ihre Anzeige zurückzuziehen. Doch sie denkt gar nicht daran. Kaspar soll sich endlich helfen lassen.

Leonie ist froh, dass Sherin aus dem Krankenhaus entlassen wird. Die Kleine hatte am Montag Waschmittel verschluckt, während Kaspar auf Leonie losgegangen war. Nun will Leonie mit Sherin und Alice einen schönen Tag verbringen. Als sie sich auf den Weg ins Krankenhaus macht, fängt Kaspar sie vor der WG ab und fleht sie an, ihre Anzeige wegen Körperverletzung und häuslicher Gewalt gegen ihn zurückzuziehen.

Verliert Kaspar jetzt Sherin für immer?

Kaspar hat Angst, dass er Sherin verliert. Leonie lässt sich jedoch nicht einlullen und bleibt hart: Kaspar soll sich endlich helfen lassen und sein Aggressionsproblem in den Griff bekommen. Bekommt Kaspar jetzt tatsächlich eine Anzeige wegen häuslicher Gewalt? Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18:05 Uhr bei „Köln 50667“. Mehr News zu „Köln 50667“ und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.