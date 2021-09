Köln 50667: Karoline taucht plötzlich wieder auf!

Kevin wird in der neuen Folge von „Köln 50667“ intensiv an seine verstorbene große Liebe Zoe erinnert, als deren beste Freundin Karoline plötzlich bei ihm auftaucht. Sie will mit ihm Zoes „Bucket List“ vollenden. Kevin vergisst darüber völlig, Leonie vom Flughafen abzuholen.

Eigentlich möchte Kevin eine Mega-Überraschung für Leonie vorbereiten, die heute endlich aus Thailand zurückkommt. Doch gerade, als er loslegen will, kommt Karoline ihn besuchen – die beste Freundin seiner verstorbenen großen Liebe Zoe. Aufgewühlt berichtet Karoline ihm, dass sie zu Ende bringen will, was Zoes ihre „Bucket List“ genannt hat, also eine Liste mit den Dingen, die sie vor ihrem Tod noch gerne tun wollte.

Kevin wird an Zoe erinnert

Leider konnte Zoe diese Liste nicht vollständig abarbeiten. Kevin ist sofort Feuer und Flamme – und zwar so sehr, dass er darüber vergisst, Leonie vom Flughafen abzuholen. Die ist natürlich alles andere als begeistert, erst recht, als sie erfährt, dass Zoe der Grund für Kevins Fernbleiben ist. Tatsächlich kann Kevin nicht leugnen, dass Karolines plötzliches Auftauchen und die Geschichte mit der Bucket List alte Wunden aufgerissen haben. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18:05 Uhr bei „Köln 50667“. ehr News zu „Köln 50667“ und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.