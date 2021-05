Köln 50667: Jule will in die WG einziehen!

Jule will bei „Köln 50667“ wieder in die WG einziehen. Doch Marc gibt vor, dass ihm das egal ist. Er sucht offenbar schon nach einer anderen Bleibe. Als sein potenzieller neuer Vermieter anruft, nutzt Jule die Gunst der Stunde: Sie sagt in Marcs Namen ab.

Hoffnungsvoll trifft Jule in der WG ein, um Marc in aller Ruhe zu erklären, dass sie wieder einziehen wird. Davon verspricht Jule sich, dass sie und Marc sich automatisch auch wieder annähern werden. Doch Jules Stimmung wird getrübt, als sie schon am frühen Morgen auf Nina trifft, die sie hart provoziert.

Mit Marc kommt es zum Streit

Anschließend kommt es auch mit Marc zum Streit, wobei Jule ihm an den Kopf knallt, dass sie wieder einziehen wird. Marc gibt zurück, dass ihm das völlig egal ist, da er bald sowieso ausziehen möchte. Diese Info trifft Jule sehr und sie überlegt zusammen mit Jill fieberhaft, was sie dagegen unternehmen könnte.

Nachdem Jule gesehen hat, dass auch Marc unter der Trennung leidet, ist sie sich sicher, dass er eigentlich gar nicht wirklich von ihr weg will. Als Marcs potenzieller neuer Vermieter mit der Wohnungszusage anruft, nutzt Jule die Gunst der Stunde und sagt die Wohnung in seinem Namen ab. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18:05 Uhr bei „Köln 50667“. Mehr News zu “Köln 50667” und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.