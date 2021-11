Köln 50667: Jule verführt den falschen Mann!

Jule verführt in der neuen Folge von „Köln 50667“ an Karneval aus Versehen beinahe den falschen Mann. Rettung kommt durch das eigentliche Objekt ihrer Begierde, Marc. Auch wenn die Verwechslung eigentlich lustig war, ziehen beide daraus eine klare Lehre: „No Sex“ im Hostel.

Jule und Marc sind bei der ersten Karnevalsfeier im Hostel überglücklich, in absoluter Flirtlaune und ziemlich scharf aufeinander. Jule will Marc „abschleppen“. Sie checkt allerdings nicht so richtig, dass er nicht der Einzige auf der Party im Darth Vader-Kostüm ist. So kommt es, wie es kommen muss.

Marc kann die Situation klären

Jule verabredet sich versehentlich mit dem falschen Mann zu einem Schäferstündchen. Zu Jules Glück erfährt Marc allerdings rechtzeitig davon und kann die Situation kurz vor knapp auflösen. Obwohl beide amüsiert sind und sich am Ende des Tages alles aufgeklärt hat, beschließen sie, im Hostel lieber erst einmal auf Sex zu verzichten. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18:05 Uhr bei „Köln 50667“. Mehr News zu „Köln 50667“ und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.