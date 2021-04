Köln 50667: Jule und Steve kommen sich näher!

Bei der Arbeit an ihrer Musik erlebt Jule bei “Köln 50667” einen weiteren Moment der Nähe mit Steve. Sie sucht daraufhin das Gespräch mit Marc, mit dem sie zuvor gestritten hatte, und versöhnt sich mit ihm. Doch damit kehrt nur vermeintlich Ruhe ein.

Jule und Marc geraten am Morgen in Streit und starten getrennt in den Tag. Während Marc auf die Wache fährt, bekommt Jule Besuch von Steve, der sich mit ihr aussprechen will. Nachdem Jule und Steve ihren Beinahe-Kuss von letzter Woche ad acta gelegt haben, einigen sie sich auf einen Neuanfang und legen gleich wieder mit ihrer Musik los.

Bei Jule schrillen die Alarmglocken

Dabei kommt es erneut zu einem Moment der Nähe, woraufhin bei Jule die Alarmglocken schrillen. In einem emotionalen Monolog gesteht sie deshalb Marc, wie unglücklich sie gerade ist. Doch die beiden schaffen es schließlich, sich zusammenzuraufen und schwören sich die ewige Liebe. Die Ruhe hält aber nicht lange an… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18:05 Uhr bei “Köln 50667”. Mehr News zu “Köln 50667” und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.