Köln 50667: Jule liebt Marc noch immer!

Jule will in der neuen Folge von „Köln 50667“ wieder in der Rettungswache arbeiten, um Marc zurückzugewinnen. Doch als sie ihm unter Tränen klarmacht, dass sie ihn immer noch liebt, kommt das überhaupt nicht gut an. Marc will dafür sorgen, dass Jule den Job nicht bekommt…

Jule schöpft am Morgen Hoffnung: Marc weigert sich, klar zu sagen, dass er keine Gefühle mehr für sie hat. Sie beschließt, ihn weiter zu bearbeiten. Jule organisiert sich bei Ingo einen Aushilfsjob in der Rettungswache. Mittels einer Lüge schafft sie es, für eine kurze Zeit allein mit Marc in der Wache zu sein.

Marc macht Jule eine deutliche Ansage

Als Jule ihm dort unter Tränen klarmacht, dass sie ihn nicht verlieren will, macht er ihr eine deutliche Ansage. Marc will dafür sorgen, dass sie den Job doch nicht bekommt. Jule flüchtet Hals über Kopf aus der Wache. Am Abend liegt sie weinend auf dem Bett und schaut sich ihr Hochzeitsvideo an. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18:05 Uhr bei „Köln 50667“. Mehr News zu „Köln 50667“ und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.