Köln 50667: Jule lässt Marc zurück!

Bei “Köln 50667” sind Jule und Marc noch immer auf der Flucht. Er hatte sich kürzlich verletzt und sein gesundheitszustand verschlechterte sich. Doch nun auch noch das: Jule lässt ihn plötzlich zurück!

Marc ist am Boden zerstört, weil Jule ihn auf der Flucht zurückgelassen hat. Er entlässt sich selbst aus dem Krankenhaus, findet aber in der WG keine Ruhe. Erst als Jules einst verschollenes Handy wieder auftaucht, schöpft er neue Hoffnung.

Marc hat sich aus dem Krankenhaus entlassen

Um Jule vielleicht in irgendeiner Form helfen zu können, hat sich Marc selbst aus dem Krankenhaus entlassen. Zu Hause folgt allerdings postwendend der Dämpfer. In der WG wird er ständig an sein nicht eingehaltenes Versprechen erinnert. Eigentlich wollte er nämlich immer für Jule da sein. Zudem suchen ihn die ermittelnden Kommissare auf und befragen ihn zu dem Mordfall. Neue Hoffnung schöpft Marc erst durch einen zufälligen Fund: Jules einst verschollenes Handy taucht wieder auf. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18:05 Uhr bei “Köln 50667”. Mehr News zu “Köln 50667” und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.