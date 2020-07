Köln 50667: Jule ist mit den Nerven am Ende!

Nach einer Jobabsage hat Jule ein Stimmungstief. Auch Sophia geht es nicht sonderlich gut – sie will endlich schwanger werden, doch es klappt einfach nicht. Zur Aufheiterung schlägt Jill vor, gemeinsam an einem Striptease-Kurs teilzunehmen.

Jule bekommt eine Jobabsage und ist deswegen vollkommen fertig. Außerdem gerät sie in einen Streit mit Sophia. Auch die hat miese Laune, weil es bei ihr mit dem schwanger werden einfach nicht klappen will. Jill unterbricht den Streit und macht einen Vorschlag: Wie wäre es, zur Ablenkung an einem Striptease-Kurs im Hotcat teilzunehmen?

Die Stimmung von Jule verschlechtert sich

Während Sophia ihre schlechte Laune ziemlich schnell ablegen kann, verletzt sich Jule, so dass sich ihre Stimmung weiter verdüstert. Als Sophia und Jill schließlich wissen wollen, was los ist, gesteht Jule, warum sie so frustriert ist – sie hat ganz einfach wahnsinnige Angst um ihre Zukunft. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18 Uhr bei „Köln 50667“. Mehr News zu „Köln 50667“ und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.