Köln 50667: Jule erleidet eine Panikattacke!

Jule will bei “Köln 50667” ihre Panikattacke vor Marc verheimlichen. Er macht sich aber ohnehin schon Sorgen um seine Frau. Als Marc sich mit Jules Musikproduzenten Steve trifft und ihm von dem Trauma und ihrem schwierigen Zustand erzählt, gibt es Ärger.

Jule geht es nach wie vor nicht gut. Am Morgen erleidet sie eine Panikattacke. Doch als Sophia Marc zu Hilfe holen will, verbietet Jule ihr, ihm etwas davon zu sagen. Marc erkundigt sich seinerseits bei Jules Musikproduzenten Steve, welche Pläne dieser mit seiner Frau hat. In diesem Zusammenhang erzählt er ihm auch von Jules derzeit schwierigem Zustand und ihrem Trauma.

Jule ist völlig aufgebracht

Steve wiederum spricht Jule beim nächsten Treffen im Tonstudio auf dieses Thema an. Das stößt nicht auf Begeisterung. Im Gegenteil: Jule ist völlig aufgebracht darüber, dass Marc einfach ihre Probleme ausgeplaudert hat… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18:05 Uhr bei “Köln 50667”. Mehr News zu “Köln 50667” und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.