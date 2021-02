Köln 50667-Jule: Die Situation eskaliert!

Jule ist bei “Köln 50667” frustriert, weil noch keine Normalität in ihr Leben eingekehrt ist. Auch bei der Arbeit gibt es Ärger, nachdem Ingo sie zum Innendienst verdonnert hat. Jule will sich auf einer Party im Vanity ablenken. Das ufert allerdings aus.

Ingo hat von Jules Aussetzer beim Einsatz erfahren und verdonnert sie nun zum Innendienst. Das gefällt Jule gar nicht, denn alles, was sie will, ist endlich wieder Normalität und einfach alles vergessen. Sie will nicht wahrhaben, dass sie noch Zeit braucht, bis sie die Sache mit Sebastian verarbeitet hat. Jule hat Angst, dass Sebastian sie immer verfolgen wird.

After-Work-Party gerät aus dem Ruder

Darüber ist sie so sauer und frustriert, dass sie ihre neue Aufgabe im Innendienst nicht richtig ausführt, was ihr noch größeren Ärger mit Ingo einbringt. Bei einer After-Work-Party im Vanity sucht Jule Ablenkung, übertreibt es dabei aber ziemlich. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18:05 Uhr in der neuen Folge von “Köln 50667”. Mehr News zu “Köln 50667” und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.