Köln 50667-Jill: Versöhnung mit Freddy?

Zwischen Jill und Freddy steht bei „Köln 50667“ immer noch sein total übertriebenes Verhalten. Selbst an seinem Geburtstag kann er nicht über seinen Schatten springen, bis Freund Jan ein Machtwort spricht. Dann wird alles wieder gut. Doch das ändert sich bald wieder.

Obwohl Freddy immer noch an seiner übertriebenen Eifersuchtsreaktion zu knabbern hat, schafft er es nicht, sich wieder mit Jill zu vertragen. Auch wenn das bedeutet, dass er seinen Geburtstag ohne sie feiern muss. Gesagt, getan: Mit Alkohol und einem verrückten Spiel versucht Freddy, seinen Ehrentag unvergesslich zu machen. Freund Jan riecht allerdings den Braten und zeigt ihm seine Grenzen auf.

Freddy geht auf Jill zu

Will er nicht nur seinen verletzten Stolz mit dieser Feierorgie überspielen – und wäre es nicht viel sinnvoller, sich einfach wieder mit Jill zu vertragen? Obwohl Freddy zunächst Zweifel hegt, schafft er es dank Jan tatsächlich, auf Jill zuzugehen und sich mit ihr auszusöhnen. Es sieht ganz so aus, als würde der Geburtstag in einer unvergesslichen Party enden. Doch dann schlägt Freddys Alarmradar plötzlich wieder an… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18 Uhr bei „Köln 50667“. Mehr News zu „Köln 50667“ und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.