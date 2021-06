Köln 50667: Jill und Lucy wollen sich an Jeremy rächen!

Jill und Lucy sorgen bei „Köln 50667“ mit einer List für einen Jeremy-freien Tag in der Werkstatt. Jill nutzt die Chance und macht sich nützlich. Das bringt ihr ein Sonderlob von der Seniorchefin ein. Jeremy ist außer sich und macht Jill eine Kampfansage.

Jill ärgert sich, als Jeremy sie am Morgen wieder einmal mit sexistischen „Scherzen“ belästigt. Gemeinsam mit Lucy schmiedet sie einen Plan, um ihm eins auszuwischen. Während Biggi, die Mutter des Chefs, die ihren Sohn krankheitsbedingt vertritt, und Joko auf Außeneinsatz sind, fingieren die Mädels einen Auftrag für Jeremy. Sie schicken ihn auf eine endlose Suche nach dem Einsatzort und nutzen die Jeremy-freie Zeit.

Jill und Lucy feiern ihren Triumph

Als die Seniorchefin am Abend zurück in die Werkstatt kommt, ist sie begeistert und lobt Jills Einsatz, während sie Jeremy für seine Faulheit rügt. Immerhin hat er den ganzen Tag über keine einzige Aufgabe in der Werkstatt geschafft. Jill und Lucy feiern ihren Triumph, doch Jeremy macht Jill eine Kampfansage: Er wird dafür sorgen, dass sie niemals eine Ausbildung in der Werkstatt anfangen kann. Jill nimmt sich vor, mit allen Mitteln dagegen zu kämpfen… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18:05 Uhr bei „Köln 50667“. Mehr News zu „Köln 50667“ und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.