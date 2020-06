Köln 50667-Jill & Tom: Geheimnis enthüllt!

Bei „Köln 50667“ fängt Tom im Hotcat an. Freddy hoffe, dass er dort auf Jill „aufpasst“. Er hat keinen blassen Schimmer, dass die beiden ein kleines Geheimnis haben und etwas ganz anderes im Schilde führen: Tom hilft Jill, lesen und schreiben zu lernen.

Toms erster Arbeitstag im Hotcat steht an – und Freddy setzt große Hoffnungen in ihn, dass er ein wachsames Auge auf Jill hat. Doch stattdessen ist Tom in erster Linie damit beschäftigt, Jill dabei zu unterstützen, ihren Analphabetismus in den Griff zu bekommen. Tatsächlich schafft er es, ihr aus einer schwierigen Situation zu helfen und macht ihr Mut, dass sie ihr Problem gemeinsam lösen werden.

Jill kann kaum lesen und schreiben

Dabei muss er ihr allerdings hoch und heilig versprechen, ihr kleines Geheimnis weiterhin für sich zu behalten. Vor allem Freddy darf nichts erfahren. Tom ist einverstanden und will Jill nicht hängen lassen. Als er dann am Abend von Freddy mit Fragen bezüglich Jill gelöchert wird, kann er nicht anders und geigt ihm schonungslos die Meinung…