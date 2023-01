Köln 50667: Jill muss wegen ihrer psychischen Probleme in eine Klinik!

Mo und Hannes sind in der neuen Folge von „Köln 50667“ erleichtert, als sie die verschwundene Jill finden. Als Mo ihr zu Hause Medikamente verabreichen will, rastet sie wieder aus. Mo sieht nur noch einen Ausweg: Jill muss wegen ihrer psychischen Probleme in eine Klinik.

Nachdem Jill gestern völlig verwirrt verschwunden ist, haben Mo und Hannes sie die ganze Nacht gesucht. Dank zweier ehemaliger Kommilitonen finden sie Jill schließlich in einem Park. Mo und Hannes sind erleichtert. Sie bringen Jill dazu, mit ihnen nach Hause zu kommen. Aber sie ist für Hilfe immer noch nicht zugänglich.

Jill will abhauen

Jill riecht den Braten sofort, als Mo ihr die Medikamente gegen ihre bipolare Störung heimlich verabreichen will. Sie rastet komplett aus und will abhauen. Als Mo sie – unterstützt von Hannes und Tess – im Bad einsperrt, versucht Jill, aus dem Fenster zu fliehen. Mo kann sie gerade noch zurückhalten. Als er Jill ein Video zeigt, in dem sie glücklich ist, schafft er es endlich, zu ihr durchzudringen.

Sie bricht in Mos Armen zusammen. Am Ende des Tages muss Mo jedoch schweren Herzens einsehen, dass er ihr nicht dabei helfen kann, ihre Psychose zu überwinden. Jill muss in einer Klinik behandelt werden. Mo will sie am nächsten Tag dorthin bringen – wenn es sein muss, auch gegen ihren Willen.