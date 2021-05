Köln 50667: Jill macht Jeremy eine Ansage!

Jill ist bei „Köln 50667“ zuversichtlich, dass Jeremy ihre Abfuhr gut verkraftet hat. Ein klärendes Gespräch scheint diesen Eindruck zu bestätigen. Doch Lucy glaubt Jeremy nicht und warnt ihre Freundin vor ihm. Jill will nun einen härteren Kurs fahren.

Jills Freude über ihren neuen Arbeitsplatz trübt sich ordentlich ein, als ihr bewusst wird, dass ihr Kollege Jeremy vielleicht doch nicht so cool mit ihrer Abfuhr umgeht. Das will Jill allerdings nicht einfach im Raum stehenlassen. Sie sucht das Gespräch mit ihm, welches zu ihrer Erleichterung mehr als nur positiv verläuft. Jill ahnt nicht, dass Jeremy sich immer noch mehr bei ihr erhofft.

Jeremy bekommt eine krasse Ansage

Zum Glück hat sie allerdings in ihrer Freundin Lucy jemanden an ihrer Seite, der so einen verlogenen Typen wie Jeremy zwei Kilometer gegen den Wind riechen kann. Grund genug für Jill, ihre liebe und nette Ader für einen Moment zu vergessen und ihm eine Ansage zu machen, die er so schnell nicht vergessen wird… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18:05 Uhr bei „Köln 50667“. Mehr News zu „Köln 50667“ und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.