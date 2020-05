Köln 50667: Jill hintergeht Freddy!

Auf den Wunsch von Freddy will Jill bei „Köln 50667“ auf den Job im „Hotcat“ verzichten. Doch vor Ort kippt ihre Entscheidung: Das Team ist einfach zu sympathisch! Da Freddy aber Jan schon eine Stelle für sie als Cage-Klofrau abgebettelt hat, kommt es zum Streit.

Am Morgen will Jill eigentlich Freddy zuliebe den Job absagen, doch die Herzlichkeit des „Hotcat“-Teams und die Erkenntnis, dass sie sich von niemandem bevormunden lassen will, auch nicht von Freddy, ändern ihre Einstellung wieder – zumal das Angebot steht, ihren Freund noch einmal mitzubringen, damit er sich überzeugen kann, dass die Randale vom Vortag absolute Ausnahme und keinesfalls die Regel war.

Freddy besorgt Jill einen Job als Klofrau

Jill ahnt nicht, dass ihr der überglückliche Freddy zeitgleich über den zunächst unwilligen Jan einen Job als Klofrau im Cage besorgt. Daher kommt es zu einer ärgerlichen Auseinandersetzung, als Jill nicht nur Freddys Angebot ablehnt, sondern ihn auch noch vor die vollendete Tatsache stellt, dass sie im „Hotcat“ anfangen wird. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18 Uhr bei „Köln 50667“. Mehr News zu „Köln 50667“ und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.