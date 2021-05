Köln 50667: Jeremy steht auf Jill!

Jill hat bei „Köln 50667“ auf der Arbeit viel Spaß und versteht sich dort besonders gut mit dem Praktikanten Jeremy. Nachdem sie ihn auf einen Kaffee in den Kiosk eingeladen hat, äußert Beate einen Verdacht: Jeremy steht auf Jill. Nun ist sie verunsichert.

Jill ist bei der Arbeit erfolgreich und hat auch eine Menge Spaß dabei. Früh am Morgen ist sie gleich wieder mit ihrem Lieblingskollegen, dem Praktikanten Jeremy, verabredet. Als der für Jill vor dem Chef erneut in die Bresche springt, lädt sie ihn zum Dank auf einen Kaffee im Kiosk ein. Dort zeigt Jeremy sich auch in Lucys Gegenwart von seiner besten Seite und stellt ihr sogar ebenfalls einen Job in der Werkstatt in Aussicht.

Steht Jeremy auf Jill?

Beate äußert allerdings den Verdacht, dass Jeremy auf Jill steht – was diese sehr erstaunt. Insgeheim fragt sich Jill jedoch, ob da wirklich etwas dran sein könnte: Ist Jeremy zu ihr nur deswegen so nett, weil er mehr von ihr will? Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18:05 Uhr bei „Köln 50667“. Mehr News zu “Köln 50667” und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.