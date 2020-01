Köln 50667: Jan will Sophia seine Liebe beweisen!

Um Sophia seine Liebe bei „Köln 50667“ zu beweisen, lädt Jan sie zu einer ausgedehnten Shoppingtour ein. Diese startet zunächst holprig, weil Sophia durch einen Geruch getriggert wird. Dann aber shoppt sie, bis seine Kreditkarte glüht. Ob das so gut ist?

Jan kommt am Morgen Sophias Verhalten in der Küche äußerst komisch vor und er beschließt, den Tag mit ihr zu verbringen, um ihr nach ihrem Trauma zu beweisen, dass er immer für sie da ist. So ganz kann sich Sophia auf den gemeinsamen Shopping-Tag aber erst nicht einlassen, vor allem nachdem ein bestimmter Duft eine schlimme Erinnerung heraufbeschwört. Kurzerhand flüchtet Sophia in eine Umkleidekabine.

Jan zückt seine Kreditkarte

Da es Jan danach doch gelingt, einen Zugang zu der völlig Verstörten zu finden, öffnet sie sich ihm gegenüber und shoppt den Rest des Tages wie wild. Als er anschließend seine Kreditkarte zückt, muss Jan zwar schlucken, andererseits ist er einfach nur froh, dass es seiner Freundin besser geht und er ihr helfen konnte. Was ihm dabei leider entgeht: Nach und nach entwickelt Sophia die ersten Anzeichen eines ungesunden Kauf- und Konsumverhaltens. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18 Uhr bei „Köln 50667“. Mehr News zu „Köln 50667“ und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.