Köln 50667: Jan und Ben stecken in Schwierigkeiten!

Jan und Ben wachen in der neuen Folge von „Köln 50667“ im Treppenhaus auf. Mühsam versuchen sie zu rekonstruieren, was in der durchzechten Nacht passiert ist. Nach und nach wird klar, dass sie die Vereinsfahne eines Motorradclubs gestohlen haben. Das war wohl keine gute Idee.

Was haben Jan und Ben mit der Fahne gemacht?

Das macht es allerdings auch nicht besser, denn dummerweise ist die Fahne den Bikern mindestens genauso wichtig wie ihre fahrbaren Untersätze. Jan und Ben stecken nun in echten Schwierigkeiten. Sie haben nämlich auch keine Ahnung, was sie mit der Fahne gemacht haben. Was nun?