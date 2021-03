Köln 50667-Jan & Sophia: Fliegt der Fake auf?

Trotz anfänglicher Zweifel glauben Jan und Sophia bei “Köln 50667”, in Ingo Niermann den perfekten Fake-Standesbeamten gefunden zu haben. Doch im Gespräch mit Severina ruiniert Ingo alles. Er ist nach einem Trinkspiel mit Toni merklich angeschlagen.

Jan und Sophia gefriert das Blut in den Adern, als sie morgens erfahren, dass Severina plant, einen Standesbeamten einfliegen zu lassen. Ihnen bleibt nichts anderes übrig, als sich eine weitere Lüge einfallen zu lassen. Sie behaupten, schon einen Standesbeamten gefunden zu haben. Bei der Suche verzweifeln die beiden jedoch beinahe, bis aus heiterem Himmel doch noch die Erlösung vor der Tür steht: Ingo Niermann.

Ingo wird Fake-Standesbeamter

Trotz anfänglicher Zweifel richten Jan und Sophia ihren ehemaligen Mitbewohner zum perfekten Standesbeamten her und fahren zur Überraschung aller damit eine recht gute Schiene. Denn Severina scheint aufgeschlossen und halbwegs zufrieden zu sein. Was Jan und Sophia allerdings nicht ahnen: Das Gespräch zwischen den beiden verläuft alles andere als optimal. Toni, der die Situation eigentlich unter Kontrolle behalten sollte, hat Ingo in einen fragwürdigen Trink-Wettbewerb verwickelt.

Nun haben beide dermaßen einen im Tee, dass Severina größte Peinlichkeiten live miterleben darf. Ingo und Toni versichern Jan und Sophia nach dieser Nacht zwar, dass Severina mitgetrunken und den Talk ebenfalls genossen habe, doch das sieht die Nonna ganz anders. Severina ruft noch einmal bei ihrem Standesbeamten an. Ingo soll es nämlich auf keinen Fall werden… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18:05 Uhr bei “Köln 50667”. Mehr News zu “Köln 50667” und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.