Köln 50667: Jan macht sich Sorgen um Sophia!

Sophia übernimmt bei “Köln 50667” einen Job als Babysitterin bei ihrer Nachbarin. Das gefällt Jan zunächst gar nicht, weil er befürchtet, dass alte Wunden wieder aufreißen könnten. Doch die Sorgen sind unbegründet: Sophia bewältigt die Aufgabe meisterhaft.

Jan wird am Morgen überrumpelt, als Sophia sich bei ihrer Nachbarin Jennifer als Babysitterin anbietet. In ihm keimt die Sorge auf, dass bei Sophia durch den Umgang mit dem Kleinkind die Wunden der vergangenen Wochen wieder aufreißen könnten. Sophia erledigt die Aufgabe zwar super, aber Jan beauftragt dennoch Freddy, ein Auge auf sie zu werfen, während er im Kuen arbeitet.

Jan kann nicht mit Kinder-Thema umgehen

Dort gesteht Jan vor Meike und Vince seine Sorgen bezüglich Sophia und stürmt Hals über Kopf wieder nach Hause, als er einige verpasste Anrufe von Freddy auf seinem Handy sieht. Allerdings stellt sich heraus, dass es falscher Alarm war. Jan muss am Abend einsehen, dass er wohl selbst mit dem Kinder-Thema noch nicht so einfach umgehen kann. Ganz im Gegensatz zu Sophia, der das Babysitten sichtlich gutgetan hat. Am Ende des Tages ist Jan froh, dass sie eine wertvolle Aufgabe für sich gefunden hat. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18 Uhr bei “Köln 50667”. Die Folgen kannst du nach der Ausstrahlung ganze 30 Tage lang kostenlos auf TVNOW* schauen. Mehr News zu “Köln 50667” und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.

*Affiliate Link