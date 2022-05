Köln 50667: Jan ist von Joelina angetan!

Jan ist in der neuen Folge von „Köln 50667“ von der sexy Joelina, die sich als Barfrau bewirbt, sehr angetan. Beim Arbeiten auf Probe kann sie keineswegs überzeugen. Jan gibt ihr trotzdem den Job. Allerdings hat Joelina nur mit ihm geflirtet, um genau das zu erreichen.

Jan trifft am Morgen vor der Bar 51 auf die sexy Joelina, von der er sofort äußerst angetan ist. Dabei ahnt er noch nicht, dass sie eine Anwärterin auf den Posten als neue Barfrau ist. Später soll Jan Joelina und zwei weitere Bewerberinnen einarbeiten und dabei prüfen, was sie so draufhaben. Er kann natürlich nicht anders und behandelt seinen neuen Flirt sehr bevorzugt.

Joelina spielt Jan etwas vor

Auch wenn Joelina nicht wirklich etwas kann und zudem ziemlich faul ist, nimmt Jan sie in Schutz und gibt ihr letztlich den Job. Diese Entscheidung bereut er allerdings schnell, als sich herausstellt, dass Joelina nur mit ihm geflirtet hat, um überhaupt an den Job zu kommen. Außerdem hat sie einen Freund.