Köln 50667: Jan erfährt die bittere Wahrheit!

Jan erfährt bei “Köln 50667”, dass sein Vater Horst für Francesco in die Bresche springt und die überteuerte Hochzeit bezahlt. Nun will auch Jan alles daransetzen, die Kosten für die Feier in Grenzen zu halten. Doch Severina hat ganz andere Vorstellungen.

Obwohl Jans Tag und die Hochzeitsvorbereitungen mit einem Schokobrunnen nicht besser starten könnten, wird er mit Blick auf den kostenfixierten Horst und den immer angespannteren Francesco allmählich skeptisch. Aus gutem Grund, wie sich herausstellt: Jan belauscht ein Gespräch zwischen den beiden und erfährt, dass insgeheim sein Vater die Kosten trägt.

Als er daraufhin noch zusätzlich die Hintergründe erklärt bekommt, ist für ihn ganz klar, dass sie etwas tun müssen. Und da Francesco nicht die Wahrheit sagen will, bleibt Jan nichts anderes übrig, als die Kosten so gut es geht zu senken. Mit Erfolg – oder zumindest Teilerfolg. Denn obwohl Jan diverse Änderungen vornehmen und sogar Sophia und Severina mit kleinen Notlügen von einer günstigeren Hochzeit überzeugen kann, macht Nonna das, was Nonnas nun mal so tun: Überraschungen vorbereiten.

Und zwar extrem teure Überraschungen, die Jan, Horst und Francesco ordentlich in die Kosten-Bredouille treiben. Grund genug für Jan, Francesco ein Ultimatum zu stellen: Entweder er bringt seine Mutter dazu, diesen Unsinn abzubestellen, oder er sagt Sophia und ihr die Wahrheit… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18:05 Uhr bei “Köln 50667”. Mehr News zu “Köln 50667” und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.