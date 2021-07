Köln 50667: Jan deckt Marie!

Jan lässt in der neuen Folge von „Köln 50667“ sich darauf ein, Marie zu decken, als sie ihre Eltern anlügen will. Die gehen eigentlich davon aus, dass ihre Tochter zur Kur an die Ostsee fährt. Doch Marie möchte die Zeit lieber mit Jan und Ulli auf dem Campingplatz verbringen.

Jan ist alarmiert, als er einen Anruf von Marie erhält. Er soll sofort zu ihr kommen. Doch dort folgt eine Überraschung: Marie bittet Jan vor ihren Eltern darum, sie zur Ostsee zu fahren, wo sie eine Kur machen soll. Jan lässt sich breitschlagen, erfährt dann aber von Marie, dass sie diese Kur gar nicht antreten will, sondern für die Zeit heimlich zu ihm und ihrer Tante Ulli auf den Campingplatz ziehen möchte.

Marie belügt ihre Eltern

Jan muss Marie enttäuschen, auch wenn er sie gut versteht. Aber er bringt es nicht über sich, ihre Eltern zu hintergehen, die sich auf ihn verlassen. Als er aber sieht, wie traurig Marie sich von ihrer Tante verabschiedet, ändert Jan seine Meinung. Er sagt Marie nun doch zu, den Plan mit ihr durchzuziehen. Jans Herz geht auf, als er sieht, wie sie sich freut. Als Maries Eltern plötzlich ankündigen, nächste Woche ihre Tochter auf der Kur zu besuchen, nimmt Jan sich felsenfest vor, sich etwas einfallen zu lassen.