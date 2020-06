Köln 50667: Ist Sophia schwanger?

Sophia gerät bei „Köln 50667“ in Panik! Denn sie befürchtet, schwanger zu sein. Leonie kann sie davon überzeugen, einen Schwangerschaftstest zu besorgen. Doch dann bekommt Sophie mit, dass Jan sich noch nicht für Kinder bereit fühlt – und cancelt den Test.

Nachdem der Stress der letzten Zeit allmählich abflaut, ist Sophia endlich mal wieder richtig glücklich – bis ihr am Morgen klar wird, dass ihre Periode seit Tagen überfällig ist. Normalerweise passiert ihr das nie! Weil Sophia fürchtet, dass sie schwanger sein könnte, vertraut sie sich Leonie an. Die macht ihr Mut und überredet sie, einen Schwangerschaftstest zu holen.

Wie reagiert Jan darauf?

Außerdem rät sie ihr, Jan einzuweihen. Doch gerade, als Sophia mit ihm reden will, belauscht sie zufällig ein Gespräch zwischen ihm und Diego, in dem Jan klar und deutlich sagt, dass er sich mit Kindern noch Zeit lassen will. Sophia gerät daraufhin in Panik und traut sich nicht mehr, den Test zu durchzuführen. Aber wie lange kann sie das Ganze noch auf die lange Bank schieben? Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18 Uhr bei „Köln 50667“. Mehr News zu „Köln 50667“ und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.