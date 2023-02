Köln 50667: Ist Paco todkrank?

Leonie hat in der neuen Folge von „Köln 50667“ den Eindruck, dass Paco ihr etwas Wichtiges sagen will, dann aber doch immer wieder einen Rückzieher macht. Nachdem sie Bruchstücke eines Gesprächs mit angehört hat, kommt Leonie ein schlimmer Verdacht: Ist Paco etwa todkrank?

Leonie ist ziemlich irritiert von Pacos Verhalten. Mal ist er total angespannt und geht bei gefühlt jeder Kleinigkeit in die Luft, dann wiederum verhält er sich überaus liebenswürdig, entschuldigt sich, will etwas sagen – und tut es dann aber doch nicht. Leonie ist davon überzeugt, dass irgendetwas faul ist. Sie will für Paco da sein. In einem innigen Freundschaftsmoment gesteht sie ihm, dass er ihr bester Freund ist und sie sich ein Leben ohne ihn nicht mehr vorstellen kann.

Muss Paco etwa bald sterben?

Leonie ahnt nicht, dass sie es Paco dadurch doppelt schwer macht, ihr zu sagen, was er auf dem Herzen hat. Später bekommt sie einige Fetzen eines Gesprächs zwischen ihm und Olli mit. Daraus schließt Leonie, dass Paco todkrank ist und sterben wird.