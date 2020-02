Schlimmer kann es für Olli bei „Köln 50667“ kaum kommen: Job futsch, Frau weg und eine Riesen-Rechnung im Anmarsch. In seiner Verzweiflung setzt er sich hinter das Steuer des Karaoke-Taxis, obwohl er im Moment gar keinen Führerschein hat. Keine gute Idee!

Olli fährt Karaoke-Taxi ohne Führerschein

Leider steigt ausgerechnet eine Gruppe von Polizisten außer Dienst ein, die er jetzt wohl oder übel durch die Gegend kutschieren muss. Das wird es jetzt für ihn gewesen sein – oder etwa doch nicht? Olli hat den Eindruck, dass er irgendwie immer auf der Verliererseite steht. Kann es nicht endlich einmal zu seinen Gunsten laufen? Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18 Uhr bei „Köln 50667“. Mehr News zu „Köln 50667“ und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.