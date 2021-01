Köln 50667: Ist Jule tot? Marc macht sich riesige Sorgen!

Bei “Köln 50667” macht sich Marc riesige Sorgen um Jule. Die Polizei will ihn befragen – doch er will, dass die Ermittler endlich nach seiner Frau suchen. Denn diese ist immer noch auf der Flucht und kämpft um ihr Leben.

Marc ärgert sich, weil die Polizei ihn nur zum Überfall auf die Tankstelle befragen will. Er will, dass die Beamten endlich anfangen, nach seiner Frau zu suchen. Jule ist nach wie vor auf der Flucht und kämpft in Polen ums nackte Überleben.

Marc wird am Morgen völlig unerwartet von zwei Polizeibeamten aufs Revier abgeführt. Dort steigert sich sein Ärger, als die Beamten ihn lediglich wegen des Überfalls auf die Tankstelle verhören wollen. Marc protestiert und will, dass die Polizei endlich anfängt, nach seiner Frau zu suchen.

Marc muss in Gewahrsam

Er redet sich so sehr in Rage, dass die Beamten ihn erst einmal in Gewahrsam nehmen. Währenddessen nimmt Sophia in der WG eine Postkarte von Jule in Empfang. Sie ahnt nicht, dass diese auf der Flucht in einer Pension in Polen ums nackte Überleben kämpft.