Köln 50667: Ingo Niermann macht Jule eine Liebeserklärung!

Ingo Niermann will Jule bei “Köln 50667” eine Liebeserklärung machen, wird dabei jedoch von einem Notfalleinsatz unterbrochen. Anschließend erteilt ihm Jule eine Abfuhr, stößt damit jedoch auf Unverständnis. Angeblich wollte Ingo nur nett zu ihr sein.

Obwohl Jule es schon geahnt hat, bekommt sie beim heutigen Schichtantritt u.a. durch Bos Zutun endgültig die Bestätigung, dass Ingo Niermann ein Auge auf sie geworfen hat. Und sogar noch mehr: Er hat eine Liebeserklärung für Jule parat, die sich gewaschen hat. Zu Jules Glück wird ihr Kollege noch rechtzeitig durch einen Notfalleinsatz unterbrochen, sodass sie sich in aller Ruhe überlegen kann, wie sie ihm beibringt, dass sie kein Interesse hat.

Jule erteilt Ingo eine Abfuhr

Als es nach dem Einsatz von Ingo genau zu diesem klärenden Gespräch kommt und Jule ihm eine Abfuhr erteilt, wendet sich jedoch das Blatt. Denn Ingo will sich keine Blöße geben und tut so, als hätte sie seine Nettigkeiten vollkommen falsch interpretiert. Obwohl sich Jule am Ende selbst stirnrunzelnd eingestehen muss, dass Ingo vermutlich gelogen hat, spielt es für sie mittlerweile keine Rolle mehr: Er wird ihr das Leben in der Rettungswache so oder so zur Hölle machen… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18 Uhr bei “Köln 50667”. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.