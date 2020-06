Köln 50667: Ingo muss die WG verlassen!

Weil die Katze von Ingo nicht kompatibel mit der Allergie von Olli ist, muss Ingo eine neue Bleibe finden. Marc und Jule wollen ihn aufnehmen, doch Mel ist ihnen zuvorgekommen. Bei einer Aussprache wird klar: Sie müssen künftig miteinander arbeiten.

Bo schreitet am Morgen in letzter Sekunde ein, als Olli den WG-Gast Ingo Niermann für einen vermeintlichen Einbrecher hält und kann gerade noch Schlimmeres verhindern. Dennoch ändert das nichts an der Tatsache, dass Ingo die WG leider verlassen muss: Seine Katze ist einfach nicht mit Ollis Angst und auch nicht mit seiner Allergie vereinbar. Bo kann daraufhin Marc und Jule überzeugen, Ingo in ihrer WG einzuquartieren.

Ingo kommt bei Marc und Jule unter

Doch während sie dort einen Schlafplatz für ihren Boss herrichten, ahnen sie nicht, dass Mel bereits ihre Hilfe angeboten und Ingo im Loft aufgenommen hat. Als Bo, Marc und Jule davon erfahren, statten sie Mel direkt einen Besuch ab. Aus den gegenseitigen Vorwürfen entsteht zum Glück aller am Ende eine starke Allianz: Die Freunde kommen zu dem Schluss, in Zukunft gemeinsam um Ingos Gunst zu kämpfen und so ihre Jobs zu retten. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18 Uhr bei „Köln 50667“. Mehr News zu „Köln 50667“ und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.